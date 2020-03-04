Кто вошел в новый кабмин Шмыгаля: досье украинских министров

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Верховная рада Украины на внеочередном заседании перезагрузила кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля. Подробнее о том, кто из министров ушел в отставку и кто пришел им на смену, — в материале РБК-Украина.



Фото: Reuters

Кадровые перестановки в кабмине

Внеочередное заседание Рады на 4 марта назначил президент Украины Владимир Зеленский. Помимо нескольких законопроектов, он попросил внести в повестку вопросы по кабинету министров и отчет правоохранительных органов.

В ходе заседания парламентарии уволили с должности премьер-министра Алексея Гончарука. На его место назначен Денис Шмыгаль, до этого занимавший должность вице-премьера и министра по развитию общин и территорий.

Также был перезагружен состав кабмина. Некоторые из министров получили другие должности в кабмине, а некоторые — сохранили старые.

Денис Шмыгаль занимал с 4 февраля 2020 года должность вице-премьер-министра, а также министра развития общин и территорий. До этого возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

Кто вошел в новый кабмин Шмыгаля: досье министров

Рада проголосовала за новый кабинет министров одним списком. Отдельно проходило голосование за глав МИД и Минобороны. 13 кандидатов внес новоназначенный премьер-министр, 2 — президент. Остальные министры, которые не были назначены сегодня, будут доназначены на следующей неделе.

Состав нового правительства:

Вадим Пристайко — вице-премьер по евроинтеграции;

Алексей Резников — вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Михаил Федоров — вице-премьер, министр цифровой политики;

Арсен Аваков — министр внутренних дел;

Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов;

Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта;

Илья Емец — министр здравоохранения;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры;

Марина Лазебная — министр социальной политики;

Денис Малюська — министр юстиции;

Олег Немчинов — министр кабинета министров;

Игорь Уманский — министр финансов;

Алексей Чернышов — министр развития общин и территорий;

Андрей Таран — министр обороны;

Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел.

Досье новых министров

Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов

До назначения с 20 октября 2019 года занимал должность главы Киевской ОГА. 43-летний харьковчанин имеет экономическое и юридическое образование. До прихода на госслужбу бизнесмен занимался привлечением инвестиций в Украину.

Министр кабинета министров — Олег Немчинов

В 2003—2006 годах был помощником нардепов Александра Гудымы и Юрия Костенко (Украинская народная партия), в 2006—2010 годах — депутатом Львовского облсовета от УНП, в 2009—2010-м — работал во Львовской облгосадминистрации. Параллельно занимался бизнесом в сфере отельно-ресторанного хозяйства. С 2014 по 2017 год служил в Государственной пограничной службе, участвовал в АТО, возглавлял военно-гражданскую администрацию сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Донецкой области. С апреля 2017 года и до расформирования министерства был госсекретарем Минмолодежьспорта.

Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб

Военный, звание — генерал-лейтенант, 64 года. С 2005 по 2007 год был командующим войсками территориального управления «Север». С 2012 по 2015 год — первый замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. С 2015 года — замглавы Генштаба.

Министр финансов — Игорь Уманский

С 2016 по 2019 год был внештатным советником Порошенко. В 2014—2015 годах в кабмине Яценюка был замминистра финансов (Натальи Яресько). Первый раз попал в кабмин на аналогичную должность в 2008 году — занимал должность замминистра финансов (Виктора Пинзеника) в правительстве Юлии Тимошенко. А в 2009 году после отставки Пинзеника исполнял обязанности главы Минфина. До этого работал в структурах Минэкономики и Нацбанка, а в 2005—2006-м был замом главы правления «Укртранснафты».

Министр здравоохранения — Илья Емец

Уже возглавлял профильное министерство с декабря 2010-го по май 2011-го. Заслуженный врач Украины, специализируется на детской кардиологии и кардиохирургии.

Министр социальной политики — Марина Лазебная

С 2000 по 2011 год работала в Минэкономики и Секретариате кабмина, занималась социальной политикой. С 2011 по 2013 год работала в профильном министерстве, а с 2013-го по 2014-й возглавляла Госслужбу занятости.

Министр спорта — Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион, фехтовальщик, шаблист. Принимал участие в Олимпиадах 1992, 1996 и 2000 годов. Во время летних Олимпийских игр 2008 года был наставником украинской женской команды шаблисток, которые привезли домой золотые медали. С 2018 года — директор департамента молодежи и спорта в КГГА.

Министр обороны — Андрей Таран

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке, бывший глава украинской стороны СЦКК. Занимался не только военной, но и дипломатической службой. В 2015 году был членом рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Перед уходом в отставку с 2015 по 2016 год занимал должность первого зама командующего Сухопутными войсками ВСУ. Возглавлял предвыборный штаб Игоря Смешко.