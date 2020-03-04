|
Кто вошел в новый кабмин Шмыгаля: досье украинских министров
04.03.2020 23:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховная рада Украины на внеочередном заседании перезагрузила кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля. Подробнее о том, кто из министров ушел в отставку и кто пришел им на смену, — в материале РБК-Украина.
Кадровые перестановки в кабмине
Внеочередное заседание Рады на 4 марта назначил президент Украины Владимир Зеленский. Помимо нескольких законопроектов, он попросил внести в повестку вопросы по кабинету министров и отчет правоохранительных органов.
В ходе заседания парламентарии
Также был перезагружен состав кабмина. Некоторые из министров получили другие должности в кабмине, а некоторые — сохранили старые.
Денис Шмыгаль занимал с 4 февраля 2020 года должность вице-премьер-министра, а также министра развития общин и территорий. До этого возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.
Кто вошел в новый кабмин Шмыгаля: досье министров
Рада проголосовала за новый кабинет министров одним списком. Отдельно проходило голосование за глав МИД и Минобороны. 13 кандидатов внес новоназначенный премьер-министр, 2 — президент. Остальные министры, которые не были назначены сегодня, будут доназначены на следующей неделе.
Состав нового правительства:
Досье новых министров
До назначения с 20 октября 2019 года занимал должность главы Киевской ОГА. 43-летний харьковчанин имеет экономическое и юридическое образование. До прихода на госслужбу бизнесмен занимался привлечением инвестиций в Украину.
В 2003—2006 годах был помощником нардепов Александра Гудымы и Юрия Костенко (Украинская народная партия), в 2006—2010 годах — депутатом Львовского облсовета от УНП, в 2009—2010-м — работал во Львовской облгосадминистрации. Параллельно занимался бизнесом в сфере отельно-ресторанного хозяйства. С 2014 по 2017 год служил в Государственной пограничной службе, участвовал в АТО, возглавлял военно-гражданскую администрацию сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Донецкой области. С апреля 2017 года и до расформирования министерства был госсекретарем Минмолодежьспорта.
Военный, звание — генерал-лейтенант, 64 года. С 2005 по 2007 год был командующим войсками территориального управления «Север». С 2012 по 2015 год — первый замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. С 2015 года — замглавы Генштаба.
С 2016 по 2019 год был внештатным советником Порошенко. В 2014—2015 годах в кабмине Яценюка был замминистра финансов (Натальи Яресько). Первый раз попал в кабмин на аналогичную должность в 2008 году — занимал должность замминистра финансов (Виктора Пинзеника) в правительстве Юлии Тимошенко. А в 2009 году после отставки Пинзеника исполнял обязанности главы Минфина. До этого работал в структурах Минэкономики и Нацбанка, а в 2005—2006-м был замом главы правления «Укртранснафты».
Уже возглавлял профильное министерство с декабря 2010-го по май 2011-го. Заслуженный врач Украины, специализируется на детской кардиологии и кардиохирургии.
С 2000 по 2011 год работала в Минэкономики и Секретариате кабмина, занималась социальной политикой. С 2011 по 2013 год работала в профильном министерстве, а с 2013-го по 2014-й возглавляла Госслужбу занятости.
Олимпийский чемпион, фехтовальщик, шаблист. Принимал участие в Олимпиадах 1992, 1996 и 2000 годов. Во время летних Олимпийских игр 2008 года был наставником украинской женской команды шаблисток, которые привезли домой золотые медали. С 2018 года — директор департамента молодежи и спорта в КГГА.
Генерал-лейтенант ВСУ в отставке, бывший глава украинской стороны СЦКК. Занимался не только военной, но и дипломатической службой. В 2015 году был членом рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Перед уходом в отставку с 2015 по 2016 год занимал должность первого зама командующего Сухопутными войсками ВСУ. Возглавлял предвыборный штаб Игоря Смешко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из министров ушел в отставку и кто пришел им на смену?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)