ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек

05.03.2020 07:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За последние сутки новым коронавирусом за пределами Китая заразились 2103 человека. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


Фото: Reuters
  • Общее число зараженных вне Китая достигло 12668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48. За пределами Китая жертвами коронавируса  стали 214 человек.
  • За последние сутки зараженных коронавирусом выявили в Польше, Аргентине, Чили и Украине.
  • В Италии, в которой уже 3089 человек заразились коронавирусом, с 5 марта закрывают все школы и университеты из-за распространения коронавируса.
  • В Китае число случаев заражения новым коронавирусом с момента вспышки составляет 80409 человек. 52045 (2189 за сутки) человек выздоровели и были выписаны из больниц, 3012 человек стали жертвами коронавируса.
  • В ООН отмечают, что вспышка коронавируса COVID-19 только в феврале привела к экономическим потерям в размере 50 млрд долларов.
  • По данным на 4 марта в Беларуси зарегистрировано Минске, два — в Витебской области">шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области. На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысячи человек.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ООН отмечают, что вспышка коронавируса COVID-19 только в феврале привела к экономическим потерям в размере 50 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Кто вошел в новый кабмин Шмыгаля: досье украинских министров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика