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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек
05.03.2020 07:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние сутки новым коронавирусом за пределами Китая заразились 2103 человека. Об этом
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В ООН отмечают, что вспышка коронавируса COVID-19 только в феврале привела к экономическим потерям в размере 50 млрд долларов.
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