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Трамп: расследование в Украине в отношении Байдена повлияет на президентскую гонку в США

05.03.2020 07:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело, открытое в Украине и касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем во время американской предвыборной гонки. Такую точку зрения озвучил в среду в эфире телеканала Fox News хозяин Белого дома Дональд Трамп.


Фото: Flickr / The White House

Ему был задан вопрос о том, повлияет ли, по его мнению, указанное расследование на предвыборную борьбу в США. «Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», — сказал американский лидер. Говоря о Байдене и его сторонниках, Трамп отметил: «Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом».

Украинские СМИ сообщили в конце февраля, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по заявлению бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Байдена. В 2014 году сын Байдена Хантер вошел в правление компании Burisma. Байден в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании.

Трампа ранее обвиняли в том, что он добивался от президента Украины Владимира Зеленского начала расследования в отношении Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Эти обвинения стали основанием для попытки импичмента Трампа в Конгрессе США демократами, однако попытка провалилась.

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«Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», - сказал американский лидер.
 
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