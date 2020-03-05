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Трамп: расследование в Украине в отношении Байдена повлияет на президентскую гонку в США
05.03.2020 07:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело, открытое в Украине и касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем во время американской предвыборной гонки. Такую точку зрения озвучил в среду в эфире телеканала
Ему был задан вопрос о том, повлияет ли, по его мнению, указанное расследование на предвыборную борьбу в США. «Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», — сказал американский лидер. Говоря о Байдене и его сторонниках, Трамп отметил: «Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом».
Украинские СМИ
Трампа ранее обвиняли в том, что он
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«Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться», - сказал американский лидер.
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