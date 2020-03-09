США начали вывод своих войск из Афганистана

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением «Талибан». Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.



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«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“ командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней», — отметил офицер.

Командование ВС США в Афганистане «принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против „Аль-Каиды“ и „ИГ в Хорасане“ (группировка, являющаяся ответвлением террористической организации „Исламское государство“, ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана». «USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал», — заключил Леггетт.