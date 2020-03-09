ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США начали вывод своих войск из Афганистана

09.03.2020 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением «Талибан». Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.


Фото: Reuters

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“ командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней», — отметил офицер.

Командование ВС США в Афганистане «принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против „Аль-Каиды“ и „ИГ в Хорасане“ (группировка, являющаяся ответвлением террористической организации „Исламское государство“, ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана». «USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал», — заключил Леггетт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Численность американского контингента сократится до 8,6 тыс. человек.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Французский министр заразился коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика