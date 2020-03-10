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Страна на карантине. В Италии запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение
10.03.2020 00:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, пишет
Жителей так называемой
— Больше не будет красной зоны номер один или два, вся Италия станет защищенной зоной, — заявил премьер на пресс-конференции. Теперь передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: работа или здоровье.
В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат,
— Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как «я остаюсь дома». Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки, — заявил премьер-министр, пишет
В Италии больше всего в Европе заразившихся коронавирусом. За последние сутки здесь умерло 97 пациентов. Всего от коронавируса в Италии
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С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавируса.
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