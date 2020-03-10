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Страна на карантине. В Италии запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение

10.03.2020 00:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, пишет La Republica. Ранее на карантине находились несколько городов провинций Ломбардия и Венето, где первоначально была зафиксирована вспышка коронавируса.


Фото: Reuters

Жителей так называемой красной зоны просили не покидать дома, были закрыты школы, отменены все мероприятия, а въезд и выезд из городов запрещен. Теперь правила распространяются и на другие регионы страны.

— Больше не будет красной зоны номер один или два, вся Италия станет защищенной зоной, — заявил премьер на пресс-конференции. Теперь передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: работа или здоровье.

В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты до 3 апреля. В магазинах стоит держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, кафе и рестораны сократят время работы, общественный транспорт будет ходить в прежнем режиме. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию».

— Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как «я остаюсь дома». Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки, — заявил премьер-министр, пишет ТАСС.

В Италии больше всего в Европе заразившихся коронавирусом. За последние сутки здесь умерло 97 пациентов. Всего от коронавируса в Италии погибло 463 человека, заразились 9172 человека.

 
 
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С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавируса.
 
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