Власти Израиля ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

Источник материала: Tut.by

Власти Израиля объявили о том, что любые въезжающие в страну из-за рубежа должны будут в течение 14 дней находиться на карантине, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы правительства Биньямина Нетаньяху.



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В соответствии с распоряжением правительства прибывшие из-за рубежа граждане Израиля должны помещаться на карантин уже с сегодняшнего числа, жителей всех остальных стран нововведение коснется спустя 72 часа.

Решение было принято после сообщения о том, что число заболевших в Израиле выросло до 42 человек.

«После тяжелого обсуждения мы приняли решение отправлять на карантин всех прибывших в Израиль. Это трудное решение, но для нас важно здоровье граждан. Оно является основным приоритетом», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер пообещал, что данная мера будет действовать в ближайшие две недели. «Одновременно мы предпримем все для того, чтобы предотвратить плохие последствия для национальной экономики», — сказал Нетаньяху.

Министр здравоохранения Моше Бар Симан Тов добавил, что режим карантина не будет распространен на тех, кто уже въехал на территорию Израиля. Исключение коснется тех, у кого были признаки вирусного заболевания: высокая температура, кашель или затрудненное дыхание.

Нетаньяху в свою очередь добавил, что правительство изменит свою политику в случае улучшения эпидемиологической ситуации.