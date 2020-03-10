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В Иране семь человек умерли, выпив метанол как лекарство от коронавируса

10.03.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри, пишет ТАСС​​​​​​.


Фото: Reuters

«Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя», — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что «эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса».

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в Иране составляет 7161, при этом зарегистрированы по меньшей мере 237 летальных исходов.

 
 
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В прокуратуре провинции Альборз сообщили, что «эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против...
 
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