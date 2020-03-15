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Надо ли закрывать школы? Есть два ответа
15.03.2020 22:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фоне пандемии коронавируса белорусы активно обсуждают: нужно ли закрывать школы и вузы? Минздрав
Где перестали учиться
По
Самые «зараженные» страны сейчас — это Китай (81 003 случая), Италия (21 157) и Иран (13 938). В них отменили все занятия в школах и вузах. После того, как пик эпидемии в Китае миновал, некоторые школы начали возобновлять работу, но большинство и сейчас остаются закрытыми.
Южная Корея (8 162)
Крупные европейские очаги сейчас — Испания (7 798), Германия (5 426) и Франция (4 511). В начале вспышек школы закрывали только в отдельных регионах, однако в итоге каждая из этих стран полностью отменила учебу во всех регионах. Также к этому решению пришли власти Австрии (800).
Где уроки еще идут
Только часть школ в отдельных регионах закрыли в США (3 244), Великобритании (1 144) и Швейцарии (2 200). Например, в США в 20 штатах закрыли все школы, а в других ученики продолжают ходить на уроки.
Школы продолжают работать в Нидерландах (1 135), Швеции (1 022), Австралии (297), Канаде (252), Малайзии (238) и других странах.
Среди соседей Беларуси учебу отменили Литва (12), Латвия (30), Украина (3) и Польша (119). В России (63) вузам
Российское Минпросвещения выпустило рекомендацию для регионов — «при необходимости временно переходить на дистанционное обучение». В ряде регионов
«Мы не имеем права ждать массового заражения»
Американское издание
«Даже если вы молоды и здоровы, ваша задача — следовать мерам социального дистанцирования, чтобы не распространять их среди других, и держать эпидемию в медленном темпе. Чем больше молодых и здоровых людей болеют одновременно, тем больше пожилых людей будут болеть и тем больше будет давление на систему здравоохранения», — пояснила Эмили Лэндон, специалист по инфекционным заболеваниям и эпидемиолог больницы в Чикагском университете медицины.
Цель такой социальной изоляции и замедления эпидемии — избавить систему здравоохранения от возможной перегрузки. По мнению экспертов издания, это гарантирует достойный уход для каждого пациента.
В Украине тоже выступают за максимальную изоляцию. «Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев, —
«Дети продолжат общаться»
У властей Великобритании другая позиция: они доказывают, что учебу надо продолжать. Британским школам
Британские эксперты считают: если будут закрыты школы, дети продолжат общаться либо друг с другом, либо будут находиться со своими бабушками и дедушками, подвергая наиболее уязвимое поколение дополнительному риску. К тому же школы надо было бы закрывать как минимум на 13 недель, чтобы сократить пик заболеваемости новой инфекцией на 10−15%.
«Невозможно просто закрыть школы, не зная, куда пойдут дети, — как по социальным, психологическим, так и по причинам профилактики инфекций», — заявил генеральный директор агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.
В Нидерландах школы тоже оставляют открытыми. Основной аргумент: правительство
На недостатки прерывания учебы указывает и международная организация ЮНЕСКО
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