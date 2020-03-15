Надо ли закрывать школы? Есть два ответа

Источник материала: Tut.by

На фоне пандемии коронавируса белорусы активно обсуждают: нужно ли закрывать школы и вузы? Минздрав считает карантин нецелесообразным , однако некоторые родители все равно подписывают петиции с просьбой отменить занятия. Есть множество стран, которые на этот шаг пошли, а есть другие — которые отказались. TUT.BY рассказывает об основных аргументах обеих сторон.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где перестали учиться

По данным ЮНЕСКО на 13 марта, 61 страна приостановила работу школ и университетов или объявила об их закрытии. 39 страны заперли все учебные заведения, еще в 22 сделали это в отдельных регионах. Эти меры затронули более 420 миллионов детей и молодых людей.

Самые «зараженные» страны сейчас — это Китай (81 003 случая), Италия (21 157) и Иран (13 938). В них отменили все занятия в школах и вузах. После того, как пик эпидемии в Китае миновал, некоторые школы начали возобновлять работу, но большинство и сейчас остаются закрытыми.

Южная Корея (8 162) продлила каникулы . Они должны были закончиться в начале марта, но, похоже, занятий не будет до конца месяца.

Крупные европейские очаги сейчас — Испания (7 798), Германия (5 426) и Франция (4 511). В начале вспышек школы закрывали только в отдельных регионах, однако в итоге каждая из этих стран полностью отменила учебу во всех регионах. Также к этому решению пришли власти Австрии (800).



Фото: Reuters

Где уроки еще идут

Только часть школ в отдельных регионах закрыли в США (3 244), Великобритании (1 144) и Швейцарии (2 200). Например, в США в 20 штатах закрыли все школы, а в других ученики продолжают ходить на уроки.

Школы продолжают работать в Нидерландах (1 135), Швеции (1 022), Австралии (297), Канаде (252), Малайзии (238) и других странах.

Среди соседей Беларуси учебу отменили Литва (12), Латвия (30), Украина (3) и Польша (119). В России (63) вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а вот уроки в школах не отменили.

Российское Минпросвещения выпустило рекомендацию для регионов — «при необходимости временно переходить на дистанционное обучение». В ряде регионов ввели режим свободного посещения. Например, в Москве и Санкт-Петербурге детей можно отвести в школу, если родителям не с кем оставить их на время работы. Но дети могут и остаться дома и пройти программу дистанционно.

«Мы не имеем права ждать массового заражения»

Американское издание Vox объясняет, что закрытие школ — одна из мер, необходимых, чтобы «сгладить кривую». «Даже если вы не сократите общее количество случаев, замедление темпов эпидемии может быть критически важно, — цитирует издание Карла Бергстрома, биолога из Университета Вашингтона. Эти меры направлены не столько на предотвращение заболеваний, сколько на замедление скорости, с которой люди заболевают».



Розовая кривая — число случаев в день без профилактических мер, серая кривая — с профилактическими мерами. Горизонтальная линия — «пропускная способность» системы здравоохранения. Изображение: Christina Animashaun / Vox

«Даже если вы молоды и здоровы, ваша задача — следовать мерам социального дистанцирования, чтобы не распространять их среди других, и держать эпидемию в медленном темпе. Чем больше молодых и здоровых людей болеют одновременно, тем больше пожилых людей будут болеть и тем больше будет давление на систему здравоохранения», — пояснила Эмили Лэндон, специалист по инфекционным заболеваниям и эпидемиолог больницы в Чикагском университете медицины.

Цель такой социальной изоляции и замедления эпидемии — избавить систему здравоохранения от возможной перегрузки. По мнению экспертов издания, это гарантирует достойный уход для каждого пациента.

В Украине тоже выступают за максимальную изоляцию. «Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев, — говорится в обращении главы местного Минздрава Ильи Емца. Мы должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек».

«Дети продолжат общаться»

У властей Великобритании другая позиция: они доказывают, что учебу надо продолжать. Британским школам рекомендовано отменить все поездки и экскурсии, однако полная отмена занятий признана неэффективной мерой. Врачи сомневаются в том, что дети являются эффективными переносчиками инфекции.

Британские эксперты считают: если будут закрыты школы, дети продолжат общаться либо друг с другом, либо будут находиться со своими бабушками и дедушками, подвергая наиболее уязвимое поколение дополнительному риску. К тому же школы надо было бы закрывать как минимум на 13 недель, чтобы сократить пик заболеваемости новой инфекцией на 10−15%.

«Невозможно просто закрыть школы, не зная, куда пойдут дети, — как по социальным, психологическим, так и по причинам профилактики инфекций», — заявил генеральный директор агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.

В Нидерландах школы тоже оставляют открытыми. Основной аргумент: правительство хочет быть уверено, что люди, выполняющие важные функции (например, работники скорой помощи), могут выполнять свою работу вместо того, чтобы оставаться дома с детьми.



Фото: Reuters

На недостатки прерывания учебы указывает и международная организация ЮНЕСКО на своем сайте . «Закрытие школ, даже временное, влечет за собой высокие социальные и экономические издержки. Нарушения, вызванные закрытием школ, затрагивают жителей различных общин, но их последствия особенно серьезны для находящихся в неблагоприятном положении мальчиков и девочек и их семей».