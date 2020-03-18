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Путин отменил для белорусов и украинцев экзамен по русскому для упрощенного получения гражданства
18.03.2020 19:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин подписал закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования. Документ опубликован на официальном
Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке. В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией.
«Граждане Республики Беларусь и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования», — говорится в документе.
Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ,
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
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Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на...
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