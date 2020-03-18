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Путин отменил для белорусов и украинцев экзамен по русскому для упрощенного получения гражданства

18.03.2020 19:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин подписал закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Фото: пресс-служба Брестской пограничной группы

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке. В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией.

«Граждане Республики Беларусь и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования», — говорится в документе.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, поясняет ТАСС.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

 
 
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Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на...
 
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