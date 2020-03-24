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Танцующий смотритель зоопарка из Мельбурна покорил соцсети

24.03.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Местный зоопарк стал показывать онлайн-трансляции для тех, кто не может посетить его из-за карантина. Один из смотрителей зоопарка решил воспользоваться ситуацией и устроил танцы прямо в вольере для жирафов, чтобы развлечь зрителей. Видео мгновенно стало популярным в соцсетях. 

 
 
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Местный зоопарк стал показывать онлайн-трансляции для тех, кто не может посетить его из-за карантина. Один из смотрителей зоопарка решил воспользоваться ситуацией...
 
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