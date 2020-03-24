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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии разработали лекарство для лечения коронавируса Препарат демонстрирует многообещающие результаты. На сегодняшний день, как сообщается, он был протестирован у 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Препарат...

Препарат демонстрирует многообещающие результаты. На сегодняшний день, как сообщается, он был протестирован у 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Препарат предотвращает размножение определенных вирусов, а также, по словам специалистов, сокращает продолжительность действия вируса за счет улучшения состояние легких у пациентов. Это видно на рентгеновских снимках!