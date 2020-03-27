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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США Тяжелая ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США. Она стартовала с площадки на космодроме на мысе Канаверал. Как...

Тяжелая ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США. Она стартовала с площадки на космодроме на мысе Канаверал. Как сообщается, запуск автоматически был отложен за 40 секунд до вылета. Произошел сбой в работе компьютерных систем. За 50 минут его удалось устранить. Первый такой спутник вывели на орбиту в 2010 году.