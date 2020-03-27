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Ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США

27.03.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тяжелая ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США. Она стартовала с площадки на космодроме на мысе Канаверал. Как сообщается, запуск автоматически был отложен за 40 секунд до вылета. Произошел сбой в работе компьютерных систем. За 50 минут его удалось устранить. Первый такой спутник вывели на орбиту в 2010 году.
 
 
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Тяжелая ракета-носитель "Атлас-5" вывела на орбиту спутник защищенной связи для Космических сил США. Она стартовала с площадки на космодроме на мысе Канаверал. Как...
 
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