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Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллион человек, в КНДР ни одного
03.04.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПервое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США, где число пациентов свыше 240 тысяч. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - почти 14 тысяч.
Тем временем власти Северной Кореи заявляют: в их стране не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. В январе КНДР полностью закрыла границы и поместила в карантин сроком на 40 дней около 10 тысяч человек. Несмотря на санкции, ООН поручила поставить в Северную Корею тесты, маски и дезинфицирующие вещества. На прошлой неделе помощь прибыла через Китай в Пхеньян.
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Первое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США, где число пациентов свыше 240 тысяч. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - почти 14...
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