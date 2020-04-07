|
29 апреля рядом с Землей пронесется огромный астероид
07.04.2020 16:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть. Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в небольшой телескоп или онлайн. По словам ученых, он не представляет опасности нашей планете.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть. Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)