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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 29 апреля рядом с Землей пронесется огромный астероид Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть. Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в...

Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть. Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в небольшой телескоп или онлайн. По словам ученых, он не представляет опасности нашей планете.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите