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Европа смягчает карантин

07.04.2020 18:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Чехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители смогли вернуться на работу. В Берлине смягчат карантин по окончании пасхальных каникул - 20 апреля. В Испании после Пасхи заработают строители. Власти всех этих стран заявляют, что пик эпидемии пройден и пора оживлять национальные экономики.
 
 
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Чехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители...
 
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