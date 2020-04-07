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Европа смягчает карантин
07.04.2020 18:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители смогли вернуться на работу. В Берлине смягчат карантин по окончании пасхальных каникул - 20 апреля. В Испании после Пасхи заработают строители. Власти всех этих стран заявляют, что пик эпидемии пройден и пора оживлять национальные экономики.
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Чехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители...
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