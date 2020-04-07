Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа смягчает карантин Чехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители...

Чехия разрешила гражданам заниматься спортом без масок, а скоро они смогут выезжать за рубеж. Дания открывает детские сады и младшие классы школ, чтобы родители смогли вернуться на работу. В Берлине смягчат карантин по окончании пасхальных каникул - 20 апреля. В Испании после Пасхи заработают строители. Власти всех этих стран заявляют, что пик эпидемии пройден и пора оживлять национальные экономики.