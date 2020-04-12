Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как обстоят дела в странах, где экономика остановлена. На связи Испания К счастью, пока в Беларуси не понять, каково это, когда твоему бизнесу посоветовали, скажем мягко, закрыться на месяц - другой. И очень хочется, чтобы нам не пришлось...

К счастью, пока в Беларуси не понять, каково это, когда твоему бизнесу посоветовали, скажем мягко, закрыться на месяц - другой. И очень хочется, чтобы нам не пришлось этого делать. Мы очень надеемся, что усилия государства, каждого из нас, позволят избежать такого жесткого сценария, который, как сказал Александр Лукашенко, мы за сутки реализуем. Нам было очень любопытно узнать, как сейчас обстоят дела в странах, где экономика остановлена, и мы вышли на связь с Испанией.Мы связались с Галиной. Больше 20 лет назад она переехала в Испанию. Нашла себя в бизнесе, среди активов - магазин и рестобар, которые сейчас, по понятной причине, дивидендов не приносят. Давайте послушаем историю одного предпринимателя