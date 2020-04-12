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Как обстоят дела в странах, где экономика остановлена. На связи Испания

12.04.2020 22:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

К счастью, пока в Беларуси не понять, каково это, когда твоему бизнесу посоветовали, скажем мягко, закрыться на месяц - другой. И очень хочется, чтобы нам не пришлось этого делать. Мы очень надеемся, что усилия государства, каждого из нас, позволят избежать такого жесткого сценария, который, как сказал Александр Лукашенко, мы за сутки реализуем. Нам было очень любопытно узнать, как сейчас обстоят дела в странах, где экономика остановлена, и мы вышли на связь с Испанией. 

Как обстоят дела в странах, где экономика остановлена. На связи Испания

Мы связались с Галиной. Больше 20 лет назад она переехала в Испанию. Нашла себя в бизнесе, среди активов - магазин и рестобар, которые сейчас, по понятной причине, дивидендов не приносят. Давайте послушаем историю одного предпринимателя (видео). 

 
 
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К счастью, пока в Беларуси не понять, каково это, когда твоему бизнесу посоветовали, скажем мягко, закрыться на месяц - другой. И очень хочется, чтобы нам не пришлось...
 
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