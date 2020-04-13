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Страны ОПЕК+ договорились об уменьшении объемов добычи нефти
13.04.2020 08:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСоглашение, которого ждал весь мир. Страны ОПЕК+ наконец договорились об уменьшении объемов добычи нефти. После продолжительных переговоров все 23 страны-участницы решили, что с 1 мая ее сократят примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Договор будет действовать до конца апреля 22-го года с возможностью продления в декабре 21-го - об этом говорится в итоговом коммюнике альянса.
Бижан Намдар Зангане, министр нефти Ирана: "В течение двух месяцев, начиная с 1 мая, страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 миллионов баррелей. И до конца текущего года добыча черного золота будет сокращена на 8 миллионов баррелей в сутки, а в течение следующих 16 месяцев с января 2021 до апреля 2022 года сокращение составит 6 миллионов баррелей в сутки".
Рост нефтяных котировокСледующее заседание ОПЕК+ состоится 10 июня в формате вебинара. На нем определят дальнейшие действия по стабилизации рынка. На фоне достижения консенсуса цены на нефть пошли вверх. Стоимость фьючерса на черное золото марки "Брент" с поставкой в июне 2020 превысила 32 доллара за баррель.
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Соглашение, которого ждал весь мир. Страны ОПЕК+ наконец договорились об уменьшении объемов добычи нефти. После продолжительных переговоров все 23 страны-участницы...
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