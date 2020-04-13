Источник материала: БT

Рост нефтяных котировок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ОПЕК+ договорились об уменьшении объемов добычи нефти Соглашение, которого ждал весь мир. Страны ОПЕК+ наконец договорились об уменьшении объемов добычи нефти. После продолжительных переговоров все 23 страны-участницы...

Соглашение, которого ждал весь мир. Страны ОПЕК+ наконец договорились об уменьшении объемов добычи нефти. После продолжительных переговоров все 23 страны-участницы решили, что с 1 мая ее сократят примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Договор будет действовать до конца апреля 22-го года с возможностью продления в декабре 21-го - об этом говорится в итоговом коммюнике альянса.Следующее заседание ОПЕК+ состоится 10 июня в формате вебинара. На нем определят дальнейшие действия по стабилизации рынка. На фоне достижения консенсуса цены на нефть пошли вверх. Стоимость фьючерса на черное золото марки "Брент" с поставкой в июне 2020 превысила 32 доллара за баррель.