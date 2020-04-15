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Самая пожилая горилла планеты отметила 63-й день рождения
15.04.2020 09:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСамая пожилая горилла планеты отметила свой 63 день рождения в Берлинском зоопарке. По случаю праздника ей предложили специальное меню, состоящее из страусиных яиц и фруктов. В зоопарке горилла Фату - также самое пожилое из животных, которые здесь содержатся. Ее привезли в Берлин из Марселя, куда она попала обезьяньим младенцем еще в 50-е. Обычная продолжительность жизни горилл 40-50 лет.
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Самая пожилая горилла планеты отметила свой 63 день рождения в Берлинском зоопарке. По случаю праздника ей предложили специальное меню, состоящее из страусиных яиц...
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