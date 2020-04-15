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Некоторые европейские страны сегодня ослабляют карантин

15.04.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В школы и детские сады Дании возвращаются дети до 11 лет. В Австрии вновь заработали садоводческие и строительные магазины и другие торговые точки, площадью до 400 квадратных метров. В Испании вышли на работу строители, конечно, соблюдая все меры предосторожности. Смягчение мер уже сегодня обсудят и в Германии. Заседание на эту тему проведет Ангела Меркель с региональными премьерами. А в США Дональд Трамп заявил, что не исключает отмену ограничений в некоторых штатах до 1 мая.

Постепенно ослабевает карантин в Италии. Во многих городах позволили открыть некоторые магазины, например, книжные и канцелярских товаров, в Венеции частично заработал водный транспорт. Тем временем Еврокомиссия призывает страны ЕС согласовано выходить из карантина, советуясь с Брюсселем. Пока у каждого из государств Союза на этот счет собственные планы. Бизнес просит ускорить принятие решений, чтобы избежать провала в экономике.

 
 
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В школы и детские сады Дании возвращаются дети до 11 лет. В Австрии вновь заработали садоводческие и строительные магазины и другие торговые точки, площадью до 400...
 
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