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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Донбассе сегодня проходит обмен пленными Процесс начался в районе КПП "Майорск" близ Горловки. Формула обмена, как сообщается, в последний момент была скорректирована - "9 на 11" вместо "8 на 10". Договоренность...

Процесс начался в районе КПП "Майорск" близ Горловки. Формула обмена, как сообщается, в последний момент была скорректирована - "9 на 11" вместо "8 на 10". Договоренность об обмене была достигнута в ходе переговоров в рамках трехсторонней контактной группы 8 апреля. Они проходили в режиме видеоконференции. За процессом обмена наблюдают сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.