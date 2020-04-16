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В Донбассе сегодня проходит обмен пленными
16.04.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПроцесс начался в районе КПП "Майорск" близ Горловки. Формула обмена, как сообщается, в последний момент была скорректирована - "9 на 11" вместо "8 на 10". Договоренность об обмене была достигнута в ходе переговоров в рамках трехсторонней контактной группы 8 апреля. Они проходили в режиме видеоконференции. За процессом обмена наблюдают сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Процесс начался в районе КПП "Майорск" близ Горловки. Формула обмена, как сообщается, в последний момент была скорректирована - "9 на 11" вместо "8 на 10". Договоренность...
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