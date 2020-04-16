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В США снимут санитарные ограничения
16.04.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTО снятии санитарных ограничений в США объявил Дональд Трамп. По мнению главы государства,
Протесты против карантина
Мера своевременная. После того как губернатор штата Мичиган накануне продлил действие истекающего карантина, на улицу вышли тысячи недовольных. Они устроили демонстрацию против самого жесткого режима социального дистанцирования в стране. В столице штата парализовано движение автомобилей. Уже сегодня правительство представит свои рекомендации по отмене санитарных ограничений. Штатам предложат план возобновления полноценной экономической деятельности.
Фермеры в США вынуждены сливать молоко в канализацию
Тем временем многим фермерам сейчас приходится уничтожать свою продукцию. Хуже всего дела обстоят на молочных фермах. Из-за карантинных мер ухудшилось и без того сложная ситуация в отрасли. На протяжении нескольких лет идет падение спроса на продукцию. Остановить производство фермеры не могут, поэтому многие вынуждены сливать молоко в канализацию.
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О снятии санитарных ограничений в США объявил Дональд Трамп. По мнению главы государства, страна прошла пик заболевания. Отмена сдерживаний в разных штатах будет...
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