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Протесты против карантина





Фермеры в США вынуждены сливать молоко в канализацию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США снимут санитарные ограничения О снятии санитарных ограничений в США объявил Дональд Трамп. По мнению главы государства, страна прошла пик заболевания. Отмена сдерживаний в разных штатах будет...

О снятии санитарных ограничений в США объявил Дональд Трамп. По мнению главы государства,. Отмена сдерживаний в разных штатах будет различаться в зависимости от эпидемиологического и экономического состояния.Мера своевременная. После того как губернатор штата Мичиган накануне продлил действие истекающего карантина, на улицу вышли тысячи недовольных. Они устроили демонстрацию против самого жесткого режима социального дистанцирования в стране. В столице штата парализовано движение автомобилей. Уже сегодня правительство представит свои рекомендации по отмене санитарных ограничений. Штатам предложат план возобновления полноценной экономической деятельности.Тем временем многим фермерам сейчас приходится уничтожать свою продукцию. Хуже всего дела обстоят на молочных фермах. Из-за карантинных мер ухудшилось и без того сложная ситуация в отрасли. На протяжении нескольких лет идет падение спроса на продукцию. Остановить производство фермеры не могут, поэтому многие вынуждены сливать молоко в канализацию.