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В Италии вулкан Стромболи извергается второй раз за месяц

17.04.2020 18:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Лаву и дым уже наблюдали 1 апреля и дважды прошлым летом. Стромболи - один из непрерывно действующих вулканов, для него характерны небольшие, но частые извержения.
 
 
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Лаву и дым уже наблюдали 1 апреля и дважды прошлым летом. Стромболи - один из непрерывно действующих вулканов, для него характерны небольшие, но частые извержения.
 
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