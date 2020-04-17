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В Италии вулкан Стромболи извергается второй раз за месяц
17.04.2020 18:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛаву и дым уже наблюдали 1 апреля и дважды прошлым летом. Стромболи - один из непрерывно действующих вулканов, для него характерны небольшие, но частые извержения.
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Лаву и дым уже наблюдали 1 апреля и дважды прошлым летом. Стромболи - один из непрерывно действующих вулканов, для него характерны небольшие, но частые извержения.
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