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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения Европейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние...

Европейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние компании. Школьники младше 11 лет приступили к занятиям в минувшую среду. Многие магазины, которые не относятся к разряду жизнеобеспечивающих, уже работают.