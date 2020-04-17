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В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения

17.04.2020 18:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Европейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние компании. Школьники младше 11 лет приступили к занятиям в минувшую среду. Многие магазины, которые не относятся к разряду жизнеобеспечивающих, уже работают.

 
 
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Европейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние...
 
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