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В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения
17.04.2020 18:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕвропейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние компании. Школьники младше 11 лет приступили к занятиям в минувшую среду. Многие магазины, которые не относятся к разряду жизнеобеспечивающих, уже работают.
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Европейские страны продолжают ослаблять карантин. В Дании с 20 апреля заработают парикмахерские, салоны красоты и школы вождения. Откроются малые и средние...
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