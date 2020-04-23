Причастен к 4 тыс. пыток и 58 убийствам: полковника, экс-сотрудника спецслужб Асада судят в Германии

Источник материала: Tut.by

В верховном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц 23 апреля начинается уникальный процесс. За тысячи километров от места совершения преступлений здесь, в Кобленце, в Рейнской идиллии, будут судить тех, кто применял невыносимые пытки к людям и издевался над ними с одной-единственной целью — во что бы то ни стало сохранить у власти в Сирии клан Башара Асада.



Фото: Reuters

Сирийский полковник и его подчиненный

Главный обвиняемый — 57-летний Анвар Р., в прошлом — высокопоставленный сотрудник сирийского аппарата подавления. В звании полковника армии Асада он возглавлял 251-й отдел сирийской спецслужбы и отвечал за обеспечение безопасности в Дамаске. Под его началом служил и второй обвиняемый — Эйяд А. Отделу была придана своя тюрьма.

В этой тюрьме, как считает обвинение, под началом Анвара Р. с апреля 2011 до сентября 2012 года жесточайшим пыткам подвергли как минимум 4000 заключенных. В обвинительном заключении перечисляются побои, избиения ногами, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства.

Не менее 58 человек, по данным прокуратуры, не вынесли издевательств и погибли во время пыток. Эйяда А. обвиняют в соучастии в пытках как минимум в 30 случаях.

Первый процесс такого рода в мире

Такого еще не бывало, чтобы представителей тиранического сирийского режима судили по обвинению в преступлениях против человечности. А то, что немецкие прокуроры и суды занимаются сирийцами, пытавшими и убивавшими других сирийцев в Сирии, стало возможно благодаря вступившему в Германии в июне 2002 года в силу закону, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB).

В законе заложен принцип универсальности международного права. Это значит, что немецкие органы юстиции могут преследовать такие преступления, даже если они совершены не в Германии и ни виновники, ни их жертвы не являются гражданами ФРГ.

Пусть место преступления в данном случае далеко, но доказательств удалось собрать достаточно. Есть свидетели — сирийские беженцы, оказавшиеся в Германии. 16 мужчин и женщин получают юридическую поддержку от немецкой правозащитной организации Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR). Девять из них выступают в зале суда в качестве соистцов по обвинению против Анвара Р.

Основатель ECCHR Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck) — сам юрист по образованию — знает, как важно для жертв пыток судебное разбирательство и осуждение системы подавления. В беседе с корреспондентом DW Калек воспроизвел слова одного из тех, кто подвергся пыткам: «Я оказался в Германии в 2015 году, был беженцем, человеком без прав и какой-либо базы существования. Но такие процессы, как этот, возвращают мне статус действующего субъекта».

«Аккуратное неправовое государство»

Собирать доказательства помогало и то, что Сирия, как выражается Калек, — это «аккуратное неправовое государство», работающее по определенным правилам. «И если некто занимает определенную должность, — поясняет он, — как, например, главный обвиняемый, руководивший группой дознания, применявшей массовые пытки, то на него, естественно, можно возложить определенную долю ответственности». Калек считает процесс по делу Анвара Р. началом систематического разбирательства преступлений режима Асада.

Собственно, начала заниматься этим немецкая генеральная прокуратура еще в 2011 году. Как только в том или ином следствии возникало конкретное имя, на этого человека заводилось отдельное дело.

Сейчас такие дела заведены уже на примерно 20 ключевых функционеров сирийского государственного аппарата. Самый известный среди них — бывший командир секретной службы сирийских ВВС Джамиль Хасан, на имя которого уже в 2018 года по иску в том числе и ECCHR был выдан международный ордер на арест.

Доказательства собирает BKA

Доказательства преступлений против человечности, совершенных сирийским режимом, собирает и систематизирует специально созданный для этой цели отдел в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), считающем, что Германия не может служить «надежной гаванью» для военных преступников из других стран.

Много ценных сведений BKA получает от нидерландского фонда Commission for International Justice and Accountability, которому удалось после начала войны в Сирии вывезти тайными путями из Дамаска сотни тысяч секретных правительственных документов. По этим документам десятки аналитиков собирают досье для выдвижения официальных обвинений. Было такое досье и на Анвара Р.

Как палач стал противником режима

57-летний Анвар Р. — незаурядная личность. У него за плечами была образцово-показательная карьера аппаратчика сирийских спецслужб, прежде чем он получил возможность решать, кому жить, а кому умереть в тюрьме 251-го отдела. Но в конце 2012 года Анвар перешел на сторону противников режима, вместе с семьей бежал из Сирии, примкнул к движению сопротивления, стал видным деятелем сирийской оппозиции.

Летом 2014 года бывший полковник вместе с семьей прибыл в Германию, попросил убежище, получил вид на жительство, поселился на северо-восточной окраине Берлина. Анвару Р. показалось, что за ним охотится сирийская спецслужба, и он попросил защиты у немецкой полиции. В полиции его допросили, и Анвар охотно рассказал о себе, в том числе о своей «работе» в Дамаске. Судя по всему, он не ожидал, что может оказаться на скамье подсудимых. Но его делом занялась генеральная прокуратура, и 12 февраля 2019 года Анвара арестовали.

Смена политических взглядов и переход бывшего сотрудника сирийских спецслужб в оппозицию, считает юрист Вольфганг Калек, не сыграет никакой роли в ходе предстоящего процесса. На языке правоведов, поясняет он, это называется «постпреступным поведением». Если кто-либо после совершения преступления начинает испытывать угрызения совести, это можно учитывать, но, с другой стороны, говорит Калек, Анвар Р. несет ответственность за 4000 случаев пыток и 58 убийств, и этому не противопоставишь смену воззрений.