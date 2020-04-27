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Совфед проверит возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой в отношении крабового актива Собчак

27.04.2020 20:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.


Ксения Собчак и Алексей Навальный Фото: Instagram / xenia_sobchak

«К нам в комитет по этике поступило заявление в связи с письмом Людмилы Нарусовой в Верховный суд. Мы планируем его рассмотреть, проанализировать со всех сторон», — заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

Ранее об этом решении сообщило издание «Открытые медиа». РБК направил запрос сенатору Нарусовой.

О том, что Собчак выкупила 40-процентную долю в двух крабодобывающих компаниях — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», сообщал Telegram-канал «Незыгарь». Еще 10% выкупила Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева. 18 апреля «Ведомости» сообщили, что городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета до 15 мая арестовал доли в этих компаниях.

Суд заподозрил компании в занижении стоимости крабов при совершении экспортных операций в 2014–2015 годах, писала газета.

Нарусова обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить законность решения суда. Ее письмо от 7 апреля опубликовано на сайте суда. «Поводом для моего письма послужили обращения ко мне граждан Собчак Ксении Анатольевны и Соглаевой Елены Александровны с жалобами на незаконное постановление судьи Кобы А.В. Южно-Сахалинского городского суда», — говорится в обращении Нарусовой.

Сенатор отметила, что судья вынес решение, затрагивающее права и законные интересы Собчак и Соглаевой «без их уведомления при наличии необходимых контактных данных, в связи с чем у вышеуказанных лиц не было возможности обосновать и заявить свою позицию». «Тем самым суд первой инстанции нарушил требования ст. 15 УПК РФ о состязательности сторон», — написала Нарусова.

Собчак в интервью РБК рассказала, что была знакома с предпринимателем Олегом Каном и решила стать инвестором ранее принадлежащего ему бизнеса. (Кана называли «крабовым королем», сейчас он находится в розыске, 6 февраля Хабаровский краевой суд заочно арестовал его в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.)

По словам Собчак, сейчас Кан не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила. Он продолжает консультировать менеджмент, «как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли». Войти в крабовый бизнес Собчак предложил бывший вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев, рассказала телеведущая. При этом Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она была «значительной». Она уточнила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением. Сделка по приобретению доли в крабодобывающих компаниях была закрыта 14 марта в Москве.

Соглаев также заявил, что Кан два года назад вышел из бизнеса, продав его своей бывшей жене, и сейчас «не связан с ним ни юридически, ни фактически».

 
 
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В Совете Федерации проверят на конфликт интересов обращение сенатора Людмилы Нарусовой к председателю Верховного суда по поводу судебных решений о компаниях,...
 
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