Уровень доверия к Путину упал до минимума за 14 лет

Источник материала: Tut.by

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ . В прошлом году, когда этот показатель побил антирекорд, ВЦИОМ изменил методику исследования.



Фото: пресс-служба президента России

О доверии Владимиру Путину в марте 2020 года заявили 28,3% россиян, сообщил ВЦИОМ. Это рекордно низкий показатель с января 2006 года, когда социологическая служба начала проводить такое исследование. В декабре 2019 года уровень доверия к Путину оказался ниже 30% — 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, но в феврале снова упал до 29%.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос («Если говорить о политиках, кому вы доверяете?»). Прямой вопрос о доверии конкретно Путину ВЦИОМ задавал россиянам 19 апреля. Положительно на него ответили 69,8% респондентов. Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года — 73,9%. 22 марта уровень доверия упал до самого низкого значения — 67%, отмечает Forbes .

ВЦИОМ проводил опросы только по закрытому вопросу до мая 2019 года. Но после того, как о доверии Путину заявили лишь 30,5% опрошенных, социологи начали использовать закрытый вопрос, предполагающий четкий ответ («Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?»). Кроме того, ВЦИОМ начал публиковать замеры доверия россиян к политикам раз в месяц. До этого они выходили еженедельно.

«Открытый вопрос больше про память и информационную активность, чем про доверие, к сожалению. Я бы вообще этот вопрос перестал задавать, но если я его перестану задавать, то меня начнут в каких-то ужасных штуках подозревать», — заявил тогда Forbes гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Снижение рейтинга главы государства фиксирует и «Левада-центр». В январе 2020 года уровень одобрения работы Путина на посту президента составлял 68%, в феврале — 69%, после чего снизился до 63% в марте. При этом доверяли Путину в феврале лишь 35% россиян. За два года уровень доверия к президенту обвалился практически вдвое.

Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составил 52,1%, показал опрос с закрытым вопросом, проведенный ВЦИОМ за неделю с 13 по 19 апреля. Деятельность Мишустина, по опросу ВЦИОМ, одобряли 38,9% респондентов. При этом деятельность его предшественника Дмитрия Медведева перед отставкой правительства одобряли почти столько же респондентов — 38,1% россиян. К 19 апреля Медведеву доверяли 25,2%.

Комментируя эти цифры, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что при примерно равном уровне одобрения нынешнего и предыдущего премьеров у них разная основа. «И это, скорее, случайность — просто сейчас такой момент, когда одобрение оказалось на одном уровне», — отметил Федоров.