Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Источник материала: Tut.by

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об указе сообщается на сайте главы республики, сообщает РБК . Причины этого решения не уточняются, текст документа пока не опубликован.



Фото: Reuters

В своем Twitter Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту спикера сената,

Назарбаева была избрана председателем сената парламента Казахстана 20 марта 2019 года, после того как экс-спикер Токаев вступил в должность президента. 2 сентября ее переназначили на этот пост.

Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в городе Темиртау. Она окончила МГУ им. М.В.Ломоносова и Казахский государственный университет им. Кирова (ныне Казахский национальный университет). В политику она пришла в середине 2000-х годов, став депутатом нижней палаты парламента. В 2015—2016 годах Назарбаева занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана. С 2016 года она перешла в верхнюю палату парламента, возглавив комитет по международным делам, обороне и безопасности.

В апреле 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, сложил полномочия президента, Дарига Назарбаева отказалась от участия в выборах главы республики. Опрошенные РБК политологи ранее отмечали, что, несмотря на ее политический опыт, у Назарбаевой нет серьезного политического влияния в стране либо популярности среди правящей элиты.