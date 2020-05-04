ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мир и безопасность были и остаются главными приоритетами ООН

04.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООН за 75 лет с момента ее создания человечество избежало 3-ей мировой войны и не сползло к катастрофической ситуации. В этом уверен генсек всемирной организации Антониу Гутерриш. Он подчеркивает, что с этой точки зрения сотрудники ООН могут гордиться результатами своей деятельности. А начать ее стало возможным только благодаря Победе.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Само появление организации стало возможным лишь благодаря Победе. Не было бы Победы, не было бы и ООН. Мы собираемся провести торжественное заседание, организованное Генеральной Ассамблеей, с участием всех членов. Мы надеемся, что государства-члены одобрят декларацию, в которой будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны".

ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности. В числе других стран в 1945 году Беларусь выступила учредителем организации. Сегодня ее членами являются 193 государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООН за 75 лет с момента ее создания человечество...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Авиаконцерн Boeing решил выпустить облигации на 25 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика