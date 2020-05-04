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Мир и безопасность были и остаются главными приоритетами ООН
04.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Само появление организации стало возможным лишь благодаря Победе. Не было бы Победы, не было бы и ООН. Мы собираемся провести торжественное заседание, организованное Генеральной Ассамблеей, с участием всех членов. Мы надеемся, что государства-члены одобрят декларацию, в которой будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны".
ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности. В числе других стран в 1945 году Беларусь выступила учредителем организации. Сегодня ее членами являются 193 государства.
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Мир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООН за 75 лет с момента ее создания человечество...
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