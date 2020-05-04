Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир и безопасность были и остаются главными приоритетами ООН Мир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООН за 75 лет с момента ее создания человечество...

Мир и безопасность были и остаются абсолютными приоритетами Организации Объединенных Наций. Благодаря усилиям ООНвойны и не сползло к катастрофической ситуации. В этом уверен генсек всемирной организации Антониу Гутерриш. Он подчеркивает, что с этой точки зрения сотрудники ООН могут гордиться результатами своей деятельности. А начать ее стало возможным только благодаря Победе.ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности. В числе других стран в 1945 году Беларусь выступила учредителем организации. Сегодня ее членами являются 193 государства.