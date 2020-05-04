ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ограничительные меры в Европе, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца

04.05.2020 22:12 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца. Первыми к привычному ритму начали возвращаться скандинавские страны. К примеру, в Дании школы работают с середины апреля. Сегодня очередные послабления режима изоляции ждали жителей Германии, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии и ряда других стран ЕС. О возвращении к жизни Ольга Давидович. 

Американская компания Ford возобновила работу большинства своих европейских заводов

Работа на них осуществляется с учетом всех необходимых мер безопасности.
Большинство небольших магазинов в Германии открылись 20 апреля. В некоторых федеральных землях сейчас постепенно начинают открываться школы.
В Испании послабление карантина начали с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки. Из-под запрета вывели и индивидуальные занятия спортом. Сегодня в стране открылись небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские.
Одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы - Италия.Активных случаев сейчас там свыше ста тысяч. Умерли за прошедшие сутки 174 человека. Тем не менее, страна начала ослаблять карантин еще 27 апреля. Восстановили производство, промышленные предприятия и строительный сектор.

 Ограничительные меры в Европе, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца

Серьезные опасения властей Италии вызывает обстановка на юге страны, где предлагать спонсорскую поддержку бизнесу стала мафия

Джузеппе Провенцано, министр по делам Юга Италии и развития регионов: "Ситуация на юге взрывоопасная. Надо действовать эффективно и быстро, чтобы сохранить в стране демократию и порядок. Иначе вмешается мафия".

Никола Граттери,  следователь: "Коза ностра" и "Каморра" считают юг своей вотчиной. Но помощь они предлагают не ради спасения страны. Мафиози рассчитывают стать героями бедняков и на следующих выборах призовут людей проголосовать за нужного им кандидата".

Итальянцам сегодня разрешили навещать своих близких и собираться небольшими группами. В стране открылись парки, но их посетители должны соблюдать дистанцию. Бары и рестораны работают в режиме "навынос". 
В Бельгии с сегодняшнего дня работают ряд общественных учреждений. Большинство торговых заведений откроются на следующей неделе. А уже с 18 мая должны возобновить работу школы. 
Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. Разрешены индивидуальные занятия спортом и посещения пляжей.
В Польше сегодня возобновили работу отели и хостелы, а также торговые центры. Послезавтра в стане будет возобновлена работа детских садов.

Ограничительные меры в Европе, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца

Новый модный аксессуар

В одном из свадебных салонов в столице Хорватии появился новый модный аксессуар - маска для лица. Есть со стразами. Есть с блестками. Продавать их, кстати, пока не собираются. Дизайнеры говорят, что это, скорее, послание миру: защищайте себя и, главное, защищайте тех, кто рядом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Мир и безопасность были и остаются главными приоритетами ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика