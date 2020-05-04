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Американская компания Ford возобновила работу большинства своих европейских заводов







Одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы - Италия.Активных случаев сейчас там свыше ста тысяч. Умерли за прошедшие сутки 174 человека. Тем не менее, страна начала ослаблять карантин еще 27 апреля. Восстановили производство, промышленные предприятия и строительный сектор.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ограничительные меры в Европе, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали...

Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца. Первыми к привычному ритму начали возвращаться скандинавские страны. К примеру, в Дании школы работают с середины апреля. Сегодня очередные послабления режима изоляции ждали жителей Германии, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии и ряда других стран ЕС. О возвращении к жизниРабота на них осуществляется с учетом всех необходимых мер безопасности.Большинство небольших магазинов в Германии открылись 20 апреля. В некоторых федеральных землях сейчас постепенно начинают открываться школы.В Испании послабление карантина начали с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки. Из-под запрета вывели и индивидуальные занятия спортом. Сегодня в стране открылись небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские.и собираться небольшими группами. В стране открылись парки, но их посетители должны соблюдать дистанцию. Бары и рестораны работают в режиме "навынос".В Бельгии с сегодняшнего дня работают ряд общественных учреждений. Большинство торговых заведений откроются на следующей неделе. А уже с 18 мая должны возобновить работу школы.Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. Разрешены индивидуальные занятия спортом и посещения пляжей.В Польше сегодня возобновили работу отели и хостелы, а также торговые центры. Послезавтра в стане будет возобновлена работа детских садов.В одном из свадебных салонов в столице Хорватии появился новый модный аксессуар - маска для лица. Есть со стразами. Есть с блестками. Продавать их, кстати, пока не собираются. Дизайнеры говорят, что это, скорее, послание миру: защищайте себя и, главное, защищайте тех, кто рядом.