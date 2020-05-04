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Ограничительные меры в Европе, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали почти 2 месяца
04.05.2020 22:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕвропейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно
Американская компания Ford возобновила работу большинства своих европейских заводовРабота на них осуществляется с учетом всех необходимых мер безопасности.
Большинство небольших магазинов в Германии открылись 20 апреля. В некоторых федеральных землях сейчас постепенно начинают открываться школы.
В Испании послабление карантина начали с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки. Из-под запрета вывели и индивидуальные занятия спортом. Сегодня в стране открылись небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские.
Одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы - Италия.Активных случаев сейчас там свыше ста тысяч. Умерли за прошедшие сутки 174 человека. Тем не менее, страна начала ослаблять карантин еще 27 апреля. Восстановили производство, промышленные предприятия и строительный сектор.
Серьезные опасения властей Италии вызывает обстановка на юге страны, где предлагать спонсорскую поддержку бизнесу стала мафияДжузеппе Провенцано, министр по делам Юга Италии и развития регионов: "Ситуация на юге взрывоопасная. Надо действовать эффективно и быстро, чтобы сохранить в стране демократию и порядок. Иначе вмешается мафия".
Никола Граттери, следователь: "Коза ностра" и "Каморра" считают юг своей вотчиной. Но помощь они предлагают не ради спасения страны. Мафиози рассчитывают стать героями бедняков и на следующих выборах призовут людей проголосовать за нужного им кандидата".
В Бельгии с сегодняшнего дня работают ряд общественных учреждений. Большинство торговых заведений откроются на следующей неделе. А уже с 18 мая должны возобновить работу школы.
Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. Разрешены индивидуальные занятия спортом и посещения пляжей.
В Польше сегодня возобновили работу отели и хостелы, а также торговые центры. Послезавтра в стане будет возобновлена работа детских садов.
Новый модный аксессуарВ одном из свадебных салонов в столице Хорватии появился новый модный аксессуар - маска для лица. Есть со стразами. Есть с блестками. Продавать их, кстати, пока не собираются. Дизайнеры говорят, что это, скорее, послание миру: защищайте себя и, главное, защищайте тех, кто рядом.
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Европейские страны от Португалии до Польши сегодня дружно потянулись на выход из локдауна. Ограничительные меры, введенные в связи со вспышкой COVID-19, действовали...
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