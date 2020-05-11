|
Большая часть регионов Испании сегодня начнет выходить из карантина
11.05.2020 09:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСогласно первому этапу, местным жителям разрешили свободно перемещаться в пределах провинции или района. Откроются кафе и рестораны, парки и спортзалы. Возобновится учеба в университетах и некоторых школах. За последние сутки жертвами COVID-19 в Испании стали 143 человека. Всего пандемия унесла жизни более 26 тысяч инфицированных. Подтвержденных случаев заражения 264 тысячи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно первому этапу, местным жителям разрешили свободно перемещаться в пределах провинции или района. Откроются кафе и рестораны, парки и спортзалы....
|
Архив (Новости Мира)