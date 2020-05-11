|
В штате Вермонт снегом намело сугробы
11.05.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTС редким для весны явлением природы столкнулись жители северо-востока США. В ряде городов штата Вермонт снегом намело сугробы. Температура воздуха в горах Нью-Гэмпшира в воскресенье опустилась до минус 30 градусов. По словам метеорологов, сегодня теплее не станет. Снегопад принес мощный вихрь из Канады. В горах порывы ветра достигали 140 километров в час.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С редким для весны явлением природы столкнулись жители северо-востока США. В ряде городов штата Вермонт снегом намело сугробы. Температура воздуха в горах...
|
Архив (Новости Мира)