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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В штате Вермонт снегом намело сугробы С редким для весны явлением природы столкнулись жители северо-востока США. В ряде городов штата Вермонт снегом намело сугробы. Температура воздуха в горах...

С редким для весны явлением природы столкнулись жители северо-востока США. В ряде городов штата Вермонт снегом намело сугробы. Температура воздуха в горах Нью-Гэмпшира в воскресенье опустилась до минус 30 градусов. По словам метеорологов, сегодня теплее не станет. Снегопад принес мощный вихрь из Канады. В горах порывы ветра достигали 140 километров в час.