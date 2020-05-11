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Пожар на танкере в Индонезии: есть пострадавшие
11.05.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНефтяной танкер горит в порту в Индонезии. Пострадали по меньшей мере 22 человека. Судно остановилось для ремонтных работ. На борту произошло 2 взрыва. Помимо пострадавших десятки людей остаются в огненной ловушке. Пламя перекинулось и на соседние корабли. Взрывная волна повредила близлежащие дома. Причина аварии пока не известна. Спасательная операция продолжается.
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Нефтяной танкер горит в порту в Индонезии. Пострадали по меньшей мере 22 человека. Судно остановилось для ремонтных работ. На борту произошло 2 взрыва. Помимо...
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