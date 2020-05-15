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На Филиппинах бушует тайфун
15.05.2020 09:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа Филиппины обрушился мощный тайфун "Вонфон". Сотни тысяч людей были эвакуированы. Скорость порывов ветра достигает 190 километров в час. Идут проливные дожди. Существует большая угроза схода оползней.
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На Филиппины обрушился мощный тайфун "Вонфон". Сотни тысяч людей были эвакуированы. Скорость порывов ветра достигает 190 километров в час. Идут проливные дожди....
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