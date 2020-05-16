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В Бразилии полиция ведет войну с наркокартелями
16.05.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Рио-де-Жанейро развернулись настоящие сражения между местными бандами и полицией. Несколько часов назад в одном из таких боестолкновений убили 10 человек. Спецназу удалось предотвратить применение преступниками в плотной жилой застройке армейских гранат. У обезвреженных боевиков найдено 85 единиц противопехотных зарядов. За 4 месяца года в ходе полицейских рейдов в Рио уничтожили 430 бандитов. Ситуация продолжает оставаться напряженной, так как фавелы по-прежнему контролируют наркокартели, и проникнуть туда спецназ может только на броневиках.
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В Рио-де-Жанейро развернулись настоящие сражения между местными бандами и полицией. Несколько часов назад в одном из таких боестолкновений убили 10 человек....
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