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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карантин привел к рекордному падению ВВП еврозоны Стали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась...

Стали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась Германия. Франция и Испания потеряли по 5% ВВП. При этом, по словам экспертов, цифры за второй квартал могут показать еще худшую динамику.