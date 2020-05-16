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Карантин привел к рекордному падению ВВП еврозоны
16.05.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась Германия. Франция и Испания потеряли по 5% ВВП. При этом, по словам экспертов, цифры за второй квартал могут показать еще худшую динамику.
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Стали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась...
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