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Карантин привел к рекордному падению ВВП еврозоны

16.05.2020 13:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась Германия. Франция и Испания потеряли по 5% ВВП. При этом, по словам экспертов, цифры за второй квартал могут показать еще худшую динамику.


 
 
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Стали известны данные о состоянии европейской экономики в первом квартале. Сокращение ВВП Евросоюза составило почти 3 с половиной процента. В рецессию погрузилась...
 
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