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Власти Греции 18 мая открыли для посещения Акрополь и более 200 античных памятников

18.05.2020 16:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает Deutsche Welle, в летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов. Однако посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности: обязательное ношение масок, пользование антисептиком для рук, соблюдение дистанции. К туристическим объектам одновременно будут пускать ограниченное количество посетителей.

Среди открывшихся объектов: храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы.

Статистика: в Греции зарегистрированы 2 834 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 1 374. Летальный исход - 163.

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Как сообщает Deutsche Welle, в летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов. Однако посетители и сотрудники должны будут...
 
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