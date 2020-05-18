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Датчане требуют открытия границы с Германией
18.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОткрыть границу с Германией требуют граждане Дании, которые проживают на приграничных территориях. Регион Южной Ютландии, который граничит с северной частью ФРГ, напрямую зависит от притока иностранных туристов и транзитного сообщения. Накануне в ходе митинга несколько сотен человек, в том числе федеральные политики, потребовали в срочном порядке ослабить режим блокады границы, который длится уже два месяца. Но в датском правительстве пока уверены: риск распространения COVID-19 опаснее, чем сокращение туристических дивидендов в экономику.
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Открыть границу с Германией требуют граждане Дании, которые проживают на приграничных территориях. Регион Южной Ютландии, который граничит с северной частью ФРГ, ...
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