ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Датчане требуют открытия границы с Германией

18.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Открыть границу с Германией требуют граждане Дании, которые проживают на приграничных территориях. Регион Южной Ютландии, который граничит с северной частью ФРГ,  напрямую зависит от притока иностранных туристов и транзитного сообщения. Накануне в ходе митинга несколько сотен человек, в том числе федеральные политики, потребовали в срочном порядке ослабить режим блокады границы, который длится уже  два месяца. Но в датском правительстве пока уверены:  риск распространения COVID-19 опаснее, чем сокращение туристических дивидендов в экономику.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыть границу с Германией требуют граждане Дании, которые проживают на приграничных территориях. Регион Южной Ютландии, который граничит с северной частью ФРГ, ...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Греции 18 мая открыли для посещения Акрополь и более 200 античных памятников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика