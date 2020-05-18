Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8-метровую акулу заметили на побережье испанской Гранады Это уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи...

Это уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи нападения на людей большая редкость для данного вида. Но лучше все же держаться от таких гостей подальше.