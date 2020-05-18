|
8-метровую акулу заметили на побережье испанской Гранады
18.05.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭто уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи нападения на людей большая редкость для данного вида. Но лучше все же держаться от таких гостей подальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)