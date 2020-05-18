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8-метровую акулу заметили на побережье испанской Гранады

18.05.2020 17:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности  акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи нападения на людей большая редкость для данного вида. Но лучше все же  держаться от таких гостей подальше.

 
 
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Это уже второй за месяц случай появления этих крупных хищников вблизи местных пляжей. В целях безопасности  акулу сопровождало судно береговой охраны. Случаи...
 
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