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Трамп пригрозил закрыть социальные сети

28.05.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети или ввести их жесткое регулирование за стремление заглушить голоса консерваторов. Он намерен подписать сегодня исполнительный указ, регулирующий деятельность соцсетей в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на американскую газету The Washington Post. "У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий". Это ответ американского лидера Twitter, который пометил его публикацию о возможных фальсификациях во время голосования на выборах президента США особой маркировкой. Она указывает на мнимую достоверность информации. Трампа поддержал глава Facebook Марк Цукерберг, раскритиковав Twitter за подобную оценку сообщений. 
 
 
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Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети или ввести их жесткое регулирование за стремление заглушить голоса консерваторов. Он намерен подписать сегодня...
 
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