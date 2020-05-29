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«Напоминало 90-е». Под Киевом маршрутчики устроили разборки с перестрелкой
29.05.2020 16:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 7 часов утра 29 мая в Броварах Киевской области местных жителей разбудили звуки выстрелов. По предварительной информации, местные перевозчики устроили перестрелку из-за того, что не смогли поделить территорию после карантина.
Видео случившегося опубликовал местный житель Александр Ткаченко. На записи видно, что в потасовке участвуют 20−30 человек, у многих из них в руках оружие. Периодически слышны выстрелы, на лицах у многих маски.
Местные жители в соцсетях пишут, что конфликт начался после того, как легальные перевозчики на остановках начали призывать пассажиров не садиться в «левые» маршрутки. Горожане рассказали, что раньше из Бровар в Киев ходил один автобус, мест всем не хватало — появились нелегальные перевозчики, сообщает
В Нацполиции заявили, что
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главу МВД Арсена Авакова для разъяснения ситуации.
По словам Авакова, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
В столкновении участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы (сотрудники одной из охранных фирм), другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.
— Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области, — заявил Аваков.
Ранее замглавы МВД Антон Геращенко
— Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области, — заявил он.
По его словам, в результате перестрелки ранены три ее участника, изъято «значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия».
В Украине объявлен план-перехват, чтобы задержать организаторов.
Аваков пообещал сделать и кадровые выводы по Винницкой области: «Почему выпустили такую группу людей, пусть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать». Руководителя Винницкой полиции
Зеленский отметил, что случившееся напоминало 1990-е. Он заявил, что необходимо провести расследование, чтобы установить и наказать виновных. Правительство, в свою очередь, должно помочь пострадавшим от столкновения гражданам.
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По предварительной информации, местные перевозчики устроили перестрелку из-за того, что не смогли поделить территорию после карантина.
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