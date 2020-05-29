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«Напоминало 90-е». Под Киевом маршрутчики устроили разборки с перестрелкой

29.05.2020 16:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 7 часов утра 29 мая в Броварах Киевской области местных жителей разбудили звуки выстрелов. По предварительной информации, местные перевозчики устроили перестрелку из-за того, что не смогли поделить территорию после карантина.


Видео случившегося опубликовал местный житель Александр Ткаченко. На записи видно, что в потасовке участвуют 20−30 человек, у многих из них в руках оружие. Периодически слышны выстрелы, на лицах у многих маски.

Местные жители в соцсетях пишут, что конфликт начался после того, как легальные перевозчики на остановках начали призывать пассажиров не садиться в «левые» маршрутки. Горожане рассказали, что раньше из Бровар в Киев ходил один автобус, мест всем не хватало — появились нелегальные перевозчики, сообщает Страна.ua.

В Нацполиции заявили, что задержали 21 участника перестрелки. В основном это жители Винницкой области. Действия задержанных квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Начаты уголовные производства по трем статьям УК Украины.


Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главу МВД Арсена Авакова для разъяснения ситуации.

По словам Авакова, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

В столкновении участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы (сотрудники одной из охранных фирм), другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

— Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области, — заявил Аваков.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что разборку устроили не сами перевозчики, а их «крыша».

— Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области, — заявил он.

По его словам, в результате перестрелки ранены три ее участника, изъято «значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия».



В Украине объявлен план-перехват, чтобы задержать организаторов.

Аваков пообещал сделать и кадровые выводы по Винницкой области: «Почему выпустили такую группу людей, пусть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать». Руководителя Винницкой полиции отстранили от работы.


Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский отметил, что случившееся напоминало 1990-е. Он заявил, что необходимо провести расследование, чтобы установить и наказать виновных. Правительство, в свою очередь, должно помочь пострадавшим от столкновения гражданам.

 
 
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По предварительной информации, местные перевозчики устроили перестрелку из-за того, что не смогли поделить территорию после карантина.
 
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