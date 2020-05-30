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CNN: сотрудника федеральной службы охраны США застрелили в ходе протестов в Окленде
30.05.2020 16:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на субботу в городе Окленд (штат Калифорния) в ходе протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу со ссылкой на представителя полиции города сообщила телекомпания
Как заявили в полиции, огнестрельные ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер.
По данным CNN, в Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек.
Массовые протесты и беспорядки в городах США
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.
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Как заявили в полиции, огнестрельные ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер.
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