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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свадебный бум после карантинных разводов в Китае Ежедневно в ЗАГСах регистрируется на три тысячи больше браков, чем в аналогичные дни прошлого года. В лидерах - Ухань, который почти 80 дней был на жестком карантине....

Ежедневно в ЗАГСах регистрируется на три тысячи больше браков, чем в аналогичные дни прошлого года. В лидерах - Ухань, который почти 80 дней был на жестком карантине. Постепенно налаживается и работа свадебных магазинов, которые изрядно поиздержались за время пандемии.