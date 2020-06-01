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Свадебный бум после карантинных разводов в Китае
01.06.2020 17:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕжедневно в ЗАГСах регистрируется на три тысячи больше браков, чем в аналогичные дни прошлого года. В лидерах - Ухань, который почти 80 дней был на жестком карантине. Постепенно налаживается и работа свадебных магазинов, которые изрядно поиздержались за время пандемии.
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Ежедневно в ЗАГСах регистрируется на три тысячи больше браков, чем в аналогичные дни прошлого года. В лидерах - Ухань, который почти 80 дней был на жестком карантине....
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