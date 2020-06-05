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В США возле Белого дома молния ударила в двух военных
05.06.2020 17:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНекоторые говорят, что это знамение. В Вашингтоне молния ударила в двоих военнослужащих. Это произошло в Лафайет-сквер у Белого дома, где проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Пострадавших госпитализировали. Врачи заявили, что их травмы жизни не угрожают.
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Некоторые говорят, что это знамение. В Вашингтоне молния ударила в двоих военнослужащих. Это произошло в Лафайет-сквер у Белого дома, где проходят протесты из-за...
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