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Взрыв на АГЗС в Казахстане: есть пострадавшие
05.06.2020 12:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВо время взрыва и тушения возгорания пострадали сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ, и двое сотрудников противопожарной службы. Они доставлены в больницу.
По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся.
Фото: Казинформ
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Во время взрыва и тушения возгорания пострадали сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ, и двое сотрудников противопожарной службы. Они...
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