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После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию
08.06.2020 13:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности. Судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской совет, общество в городе больше не чувствует себя в безопасности", - заявила председатель городского совета Лиза Бендер.
инфо: БелТА
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"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности. Судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской...
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