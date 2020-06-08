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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию "Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности. Судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской...

"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности. Судя по демонстрациям на улицах города и письмам, которые поступают в городской совет, общество в городе больше не чувствует себя в безопасности", - заявила председатель городского совета Лиза Бендер.инфо: БелТАПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите