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В Нью-Йорке вернулись на работу 400 тыс. человек
09.06.2020 15:54 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Нью-Йорке на работу вышли владельцы небольших магазинов. Возобновилось также строительство большинства законсервированных на время локдауна объектов. По самым осторожным оценкам, вышли из домашнего заточения почти 400 тысяч человек.
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В Нью-Йорке на работу вышли владельцы небольших магазинов. Возобновилось также строительство большинства законсервированных на время локдауна объектов. По самым...
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