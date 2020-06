«Хватит относиться к нам, как к животным». Полицейские в США бессильны остановить огонь критики

Источник материала: Tut.by

Протесты против полицейского произвола в США после гибели Джорджа Флойда в последнее время пошли на спад. Теперь, когда обсуждение переходит в общественную дискуссию, все чаще раздаются предложения разной степени конструктивности о реформировании правоохранительных органов — от урезания бюджета и выделения денег на программы предотвращения преступлений до полного роспуска полиции и создания иных органов по контролю за преступностью.

Пока голос протестующих гораздо громче голосов защитников порядка по сути обвинений. Лишь на этой неделе появились сообщения о том, что полицейские начали высказываться в защиту своих коллег.

Общественное осуждение вызвал случай в Филадельфии, где были выдвинуты обвинения против инспектора Джо Болоньи: в Сети появилась запись разгона полицией демонстрантов, на которой видно, что Болонья избивает дубинкой 21-летнего студента, который не проявлял в его отношении явной агрессии. Тем не менее, в понедельник более ста правоохранителей поприветствовали его аплодисментами и выражали свою поддержку.