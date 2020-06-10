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«Хватит относиться к нам, как к животным». Полицейские в США бессильны остановить огонь критики
10.06.2020 18:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протесты против полицейского произвола в США после гибели Джорджа Флойда в последнее время пошли на спад. Теперь, когда обсуждение переходит в общественную дискуссию, все чаще раздаются предложения разной степени конструктивности о реформировании правоохранительных органов — от урезания бюджета и выделения денег на программы предотвращения преступлений до полного роспуска полиции и создания иных органов по контролю за преступностью.
Пока голос протестующих гораздо громче голосов защитников порядка по сути обвинений. Лишь на этой неделе появились сообщения о том, что полицейские начали высказываться в защиту своих коллег.
Общественное осуждение вызвал случай в Филадельфии, где были выдвинуты обвинения против инспектора Джо Болоньи: в Сети появилась запись разгона полицией демонстрантов, на которой видно, что Болонья избивает дубинкой 21-летнего студента, который не проявлял в его отношении явной агрессии. Тем не менее, в понедельник более ста правоохранителей поприветствовали его аплодисментами и выражали свою поддержку.
Во вторник руководитель крупнейшего профсоюза полицейских Нью-Йорка Патрик Линч и его коллега Майк О’Меара высказались в поддержку служителей закона, честно исполняющих свой долг. Они оба осудили полицейских, проходящих по делу о гибели Флойда в качестве обвиняемых, но также напомнили, что таких, как они, меньшинство.
— Никогда не извиняйтесь за то, что вы полицейские! — заявил собравшимся членам профсоюза Линч.
О’Меара был еще более эмоционален, отметив, что никто не говорит о полицейских, убитых в стране при исполнении на прошлой неделе.
— Все пытаются опозорить нас. Законодатели, пресса. Все пытаются нас опозорить и пристыдить за нашу профессию. Хватит относиться к нам, как с животным и отморозкам, а начните относиться к нам с уважением.
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