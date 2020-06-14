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Протесты в США не утихают
14.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТретья неделя протестов в США. В Новом Орлеане вновь крушат памятники. По сообщениям местных СМИ, то, что осталось от статуи работорговца, оставившего часть своего состояния местным школам, вандалы сбросили в реку Миссисипи.
Сотни людей собрались на митинг в Портленде. Полицейские не стали церемониться с бунтовщиками и в ход пошли светошумовые гранаты. Толпа бросилась врассыпную.
Но хуже всего сейчас обстоит дело в Атланте. Там протестующие подожгли кафе. Для разгона толпы власти задействовали дополнительные полицейские силы. Напомним, у кафе в пятницу стражами порядка был смертельно ранен 27-летний афроамериканец Рейшард Брукс.
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Третья неделя протестов в США. В Новом Орлеане вновь крушат памятники. По сообщениям местных СМИ, то, что осталось от статуи работорговца, оставившего часть своего...
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