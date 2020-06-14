ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Греция готова открыть границы для туристов

14.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще одно государство готово принимать у себя иностранных туристов, в том числе и из Беларуси. С завтрашнего дня границы открывает Греция. В стране на данный момент выявлено свыше 3 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели почти полторы тысячи человек, 183  умерли. Напомним, белорусских путешественников с 12 июня принимает Албания. О предварительном намерении принять гостей из Беларуси также заявили власти Турции, Туниса и Черногории.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одно государство готово принимать у себя иностранных туристов, в том числе и из Беларуси. С завтрашнего дня границы открывает Греция. В стране на данный момент...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Массовые обыски в банке ABLV в Латвии связаны с возможным отмыванием сотен миллионов евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика