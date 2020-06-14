Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция готова открыть границы для туристов Еще одно государство готово принимать у себя иностранных туристов, в том числе и из Беларуси. С завтрашнего дня границы открывает Греция. В стране на данный момент...

Еще одно государство готово принимать у себя иностранных туристов, в том числе и из Беларуси. С завтрашнего дня границы открывает Греция. В стране на данный момент выявлено свыше 3 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели почти полторы тысячи человек, 183 умерли. Напомним, белорусских путешественников с 12 июня принимает Албания. О предварительном намерении принять гостей из Беларуси также заявили власти Турции, Туниса и Черногории.