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В Стокгольме состоялась несанкционированная очередная акция протеста против расизма

14.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Не обошлось без задержаний и в Стокгольме. Там накануне состоялась несанкционированная очередная акция протеста против расизма. Напомним, в шведской столице из-за распространения COVID-19  под запретом проведение любых мероприятий с участием более 50 человек. Тем не менее, протестующие прошли маршем по улицам Стокгольма. Поводом для акции стала гибель от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
 
 
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Не обошлось без задержаний и в Стокгольме. Там накануне состоялась несанкционированная очередная акция протеста против расизма. Напомним, в шведской столице из-за...
 
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